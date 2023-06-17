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Muş'ta kapağı çalınan menhole düşen inek iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Muş'ta kapağı çalınan menhole düşen inek iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Güncel Haberler

Muş'ta kapağı çalınan menhole düşen inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Muş'ta kapağı çalınan menhole düşen inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Muş'un Karasu Nehri kenarında otlayan inek, kapağı çalınan menhole düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye gelen Muş itfaiyesi ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Menholün kapağının etrafındaki betonu kıran ekipler, iki saatlik çalışmayla ineği düştüğü yerden çıkardı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

İtfaiye AFAD Muş Güncel Haberler

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