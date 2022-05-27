MUŞ'TA KANSER HASTASI VE GÖNÜLLÜLERDEN 'FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ' - Haberler

MUŞ'ta, bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri' kapsamında, 10 ülke ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden kanser hastaları ile gönüllülerin katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Genç Birikim Derneği tarafından kansere dikkat çekmek ve mücadelede erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla Muş'ta, 'Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri'nin 9'uncusu düzenlendi. Program kapsamında, 10 ülke ve Türkiye'nin birçok şehrinden kanser hastaları ile gönüllülerinin katılımıyla, kansere karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve çeşitli davetliler ile vatandaşlar; İstasyon Caddesi'nde müzik eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Feyat Asya,kentte kansere karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kanser hastalarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bugün birlikteyiz. Şehrimizde böyle bir farkındalığın yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz dedi.Kanser hastası olup hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşe İstanbul'dan katılım sağlayan Gülnihan Hatip, Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri kapsamında Muş'a geldik. Burada birçok ülkeden kanser hastaları ile gönüllüler var. Bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Umuyoruz ki bu farkındalık inşallah erken teşhise fayda sağlayacaktır diye konuştu.Azerbaycan'dan gönüllü olarak yürüyüşe katılmak için gelen Jamila Futullazade ise Dünyanın birkaç ülkesi ile Türkiye'nin birçok şehrinden kanser hastaları ile gönüllüler bu farkındalık yürüyüşüne katıldı. Buradaki amaç, kanser hastaları hakkında farkındalık yaratmaktır dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel