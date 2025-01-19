Üye Girişi
Haberler
Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

Dünyanın gözü bu kapıda! Dakikalar kala Hamas'tan kritik hatırlatma
Gazze'de ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmen başladı
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar

Muş'ta Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Muş'ta Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında gençler, 'Bir damla kan bin umut' sloganıyla bir araya gelerek bağışta bulundu. İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, sosyal sorumluluk projelerinin önemini vurguladı.

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezlerince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Bir damla kan bin umut" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde eski hükümet konağı önünde açılan stantta, çalışanlar ve gönülleler kan bağışında bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gönüllü gençlerin örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu, bunu sağlamanın tek yolunun da bağış yapmaktan geçtiğini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezlerimiz sosyal sorumluluk projeleriyle çocuk ve gençlere örnek oluyor. Gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirilerek iyilik yapmalarını alışkanlık haline getirmelerini istiyoruz. Çevre, halk sağlığı, güvenlik, eğitim, afet ve yardımlaşma gibi alanlarda projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda bugün kan bağışı kampanyası düzenledik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
img

Yabancı VAR hakemlerine ödediği ücret ortaya çıktı
img

İşten atılan belediye çalışanları başkana böyle tepki gösterdi
img

Dünyanın gözü bu kapıda! Dakikalar kala Hamas'tan kritik hatırlatma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.