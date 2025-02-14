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Muş'ta Kan Bağışı Kampanyası Devam Ediyor

Muş'ta Kan Bağışı Kampanyası Devam Ediyor
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Muş'un Hasköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası yoğun ilgi görüyor. Kaymakam İsmail Güney ve güvenlik görevlileri kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.

Muş'un Hasköy ilçesinde Türk Kızılay'ınca başlatılan kan bağışı kampanyası sürüyor.

Çarşı merkezindeki Kızılay aracına gelen Kaymakam İsmail Güney, polis ve jandarma personeli, kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Bağış Merkezi doktoru Ahmad Mohammadı, kan bağışında bulunan vatandaşlara oyuncak hediye ettiklerini söyledi.

Mohammadı, "Vatandaşların kan vermesini istiyoruz. Hastanelerde stoklarımız az. Kan ihtiyacımız var ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bir ayda 900 ünite kan toplandı." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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