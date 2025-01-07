Muş'ta Kalbinde Delik Olan Bebek, Ankara'ya Sevk Edildi

Muş'ta kalbinde delik tespit edilen ve akciğer atardamarı kapalı olan bir günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin kontrollerinde kalbinin delik ve akciğer atardamarının kapalı olduğu belirlendi.

Doktorlar bebeğin, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Bunun üzerine sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikopterle Van'a götürülen bebek, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.