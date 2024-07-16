Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Kadınlar Yaylalarda Zorlu Mesailerine Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta havaların ısınmasıyla sürülerini yaylalara çıkaran kadınların zorlu mesaileri devam ediyor. Kadınlar, yaylalarda hem ev işlerini yaparken hem de hayvanlarının bakımıyla ilgileniyor.

Muş'ta havaların ısınmasıyla sürülerini yaylalara çıkaran kadınların zorlu mesaileri devam ediyor.

Kırköy beldesinde yaşayan kadınlar, ilkbahar mevsiminde aileleriyle çıktıkları yaylalarda bir yandan tandırda ekmek pişirip günlük ev işlerini yapıyor, bir yandan da sağdıkları sütten peynir, tereyağı ve yoğurt hazırlıyor.

Zorlu yaşam koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmeyen kadınlar, diğer günlük faaliyetlerinin yanı sıra koyunlarının kırkma işleriyle de ilgileniyor.

40 yaşındaki, 4 çocuk annesi İrem Öner, AA muhabirine, her yıl yaz mevsiminde yaylalara çıktıklarını söyledi.

Yaylada mesailerinin erken saatlerde başladığını ve hava kararana kadar sürdüğünü anlatan Öner, "Hayvanları doğal ortamlarda beslemek için yaylaya çıkıyoruz. Burada elektrik ve su tesisatı yok. Odun ateşinde yemek pişiriyoruz. Yeri geldiğinde su taşıyoruz, hayvan güdüyoruz, çamaşır yıkıyoruz. Bir yandan da çocuklara bakıyoruz ve çobanlara yemek hazırlıyoruz. Günde iki kez koyunları sağıyoruz. Yaylada yaşamak çok zor ama mecburuz." dedi.

Ayten Dinçer ise koyunlardan elde ettikleri sütle peynir ve tereyağı yaptıklarını belirterek, "Erken saatlerde kalkıyorum. Ev işlerini yapıyorum ve çocukların kahvaltısını hazırlıyorum. Öğle süt sağıyorum. Günde iki kez sağım yapıyoruz. Hayvancılık zor ancak geçimimizi sağlamak zorundayız." diye konuştu.

Üç ay yaylada kaldıklarını dile getiren Naime Kaya da "Koyunlarımızı sağdıktan sonra iki saat sütü dinlendiriyoruz. Sonra peynir yapıyoruz. Peynirlerimizi genellikle sipariş üzerine müşterilerimize gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Muş Kadın Yaşam Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

 Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Bakmadan Geçme

YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir? Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nasıl yönetiliyor? Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Tercih yapıp yerleşmeyince OBP puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı? Elias Jelert kimdir? Elias Jelert nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu? Luan Peres kimdir? Luan Peres nereli, kaç yaşında? Luan Peres hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ATT TABAN PUANLARI 2024 | İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları! EA (eşit ağırlık) Bölümleri neler? Eşit Ağırlık puanıyla hangi bölümler seçilir? Eşit ağırlıkta en iyi bölüm hangisi? YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME | YKS cevap anahtarına nasıl bakılır? YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2024 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title