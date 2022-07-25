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Muş'ta kadınlar katıldıkları kursta dokumacılığı öğreniyor

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta kadınlar katıldıkları kursta dokumacılığı öğreniyor

Muş Aile ve Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara katılan kadınlar, yöreye özgü lale ve 1071 Malazgirt temalı motiflerin işlendiği halıları dokuyarak meslek ediniyor.

Muş Aile ve Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara katılan kadınlar, yöreye özgü lale ve 1071 Malazgirt temalı motiflerin işlendiği halıları dokuyarak meslek ediniyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki merkezde açılan halı dokuma kursuna kayıt yaptıran 15 kadına usta öğreticiler tarafından eğitim veriliyor.

Usta Öğretici Hidayet Bulu, gazetecilere, Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında 22 kursun olduğunu, bunlardan birinin de dokumacılık olduğunu söyledi.

Kurs sürelerinin 3, 6 ve 8 ay olarak değiştiğini, bu sürede kadınların halılara farklı motifler işlemeyi öğrendiğini belirten Bulu, "Yılda yaklaşık 20 yolluk, 50 pano yapıyoruz. Kursa katılan kadınlarımız bir yandan da yeni arkadaşlar ediniyor." dedi.

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Zübeyde Çağlayan da kursta hem meslek edindiklerini hem de alacakları sertifikayla iş yeri açma imkanı bulduklarını bildirerek, "Kursta yolluk, halı, kilim, seccade, pano yapıyoruz, Muş Lalesi ve 1071 Malazgirt temalı motifler işliyoruz. Haftada 5 gün çalışıyoruz. Burada aynı zamanda sosyalleşme imkanı buluyoruz. Aile Destek Merkezi Müdürlüğünün bize verdiği eğitim sayesinde her şeyi öğrendik. Devletimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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