Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

Belediyelere sahipsiz köpek başına kesilecek! Rakam da az buz değil
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa

Muş'ta Kadınlar Aşçılık ve Pastacılık Kurslarıyla Gelir Elde Ediyor

Muş'ta Kadınlar Aşçılık ve Pastacılık Kurslarıyla Gelir Elde Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan aşçılık ve pastacılık kurslarında meslek öğrenerek ürettikleri yiyecekleri satarak gelir elde ediyor. 100'den fazla kadının katıldığı kurslar, dünya ve Türk mutfakları ile yöresel yemeklerin öğretildiği fırsatlar sunuyor.

Muş'ta kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık ve pastacılık kurslarında hem meslek öğreniyor hem de ürettiklerini satarak gelir elde ediyor.

Kursa kayıt yaptıran kadınlar, haftanın 5 günü usta öğreticilerden aşçılık ve pastacılık konusunda eğitim alıyor.

Kursta becerilerini geliştiren ve yeni bilgiler öğrenen kadınlar, ürettikleri yiyecekleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, kent merkezinde açılan aşçılık ve pastacılık kursuna 100'den fazla kadının katıldığını söyledi.

Kentte 5 noktada bu kursları açtıklarını belirten Oran, "Burada eğitim alan kadınlarımız hem dünya mutfağını hem Türk mutfağını hem de yöresel yemeklerimizi öğreniyor. Kadınlar, yeteneklerini geliştirmenin yanında burada yaptıkları yemekleri satarak aile bütçelerine de katkıda bulunuyor." dedi.

Usta öğretici Sümeyya Demir de kadınların, kurslarda kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Aşçılık ve pastacılık eğitimine çok fazla talebin olduğunu ifade eden Demir, "Kadınlarımız kurs sonunda alacakları sertifikalarla iş yerlerini açabilecekler. Halk Eğitimi Merkezlerinde usta öğretici olarak görev yapabilecekler. Farklı alanlarda iş imkanı bulacaklar. Kursumuz hafta içi 5 gün devam ediyor." diye konuştu.

Kursiyer Rabia Hilal Demir ise çocukluğundan bu yana mutfağa meraklı olduğunu, bunu için kursa katıldığını belirtti.

Kursta mesleğe dair birçok şey öğrendiğini anlatan Demir, "Kurs sonunda alacağım belgelerle bir işletmede çalışabilir, iş yeri açabilirim. Aşçılık kursundaki eğitimler bize çok şey katıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
img

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
img

İşte faturaları üçte bir tutarına düşürmenin püf noktası
img

Yanardağ püskürmeye başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.