Muş'ta Kadınlar Aşçılık Kursunda Becerilerini Geliştiriyor

Muş'ta kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık kursunda yemek becerilerini geliştiriyor.

Kursa katılan 25 kadın hafta içi aşçı yardımcılığı ve çıraklığı konusunda usta öğreticilerden eğitim alıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, açtıkları kurslarla mesleki alanda eğitim potansiyelini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda açtıkları kurslara yoğun ilginin olduğunu belirten Oran, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın en fazla rağbet ettiği kurslar arasında aşçı yardımcılığı, aşçı çıraklığı ve bununla beraber yöresel yemeklerin yapıldığı kurslar oluyor. Kadınlarımız bu kurslarda yemek yapma becerilerini geliştiriyor. Bu kurslar neticesinde hem sosyalleşen hem becerilerini geliştiren hem de aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlarımız bulunuyor. Bunları gördükçe mutlu oluyoruz. Kursumuz hafta içi her gün devam ediyor. 3,5 ayın sonunda da kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize sertifika veriliyor."

Değişik tarifler ve yöresel yemekleri öğrenmek için kursa katıldığını ifade eden Zübeyde Alakuş ise "Bu vesileyle farklı yöresel yemekleri öğreniyoruz. Kendi bildiğimizin dışında su böreği, içli köfte öğrendik. Bir de sosyalleşme açısından da kurslar gerçekten faydalı oluyor. Daha güzel ve kaliteli vakit geçiriyoruz, çevremiz genişliyor. Farklı arkadaşlarımız oluyor. Aldığımız belgeyle iş yeri de açabiliriz." diye konuştu.