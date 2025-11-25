Haberler

Muş'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Fidan Dikme Etkinliği

Güncelleme:
Muş'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan etkinlikte, çeşitli kurumlar işbirliğiyle bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve fidan dikildi.

Muş'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme ve fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Valilik Açık Kapı Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Türk Kızılay, Kadın ve Demokrasi Derneği ve TEMA Vakfı tarafından etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında üniversitede kurulan stantlarda broşür dağıtıldı, öğrenciler bilgilendirildi.

Üniversite yerleşkesinde fidan diken katılımcılar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, basın mensuplarına, kurumların işbirliğiyle farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda fidan diktiklerini belirten Kırtay, şunları kaydetti:

"Hem kadınlarımız hem erkeklerimizle bu anlamlı günde farkındalığı daha da pekiştirmek adına fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bakanlık olarak şiddetin olmadığı, toplumun huzur ve güven içinde yaşadığı, aile kurumunun güçlendirildiği bir yapı için çalışmalarımızı sürdürdük. Özellikle bu yılın Aile Yılı olması sebebiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Her türlü şiddetten ve ayrılıktan uzak, sağlıklı bir toplum yapısının oluşması amacıyla tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğimizi artırarak bu farkındalığı daha da üst seviyeye taşımak istiyoruz."

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz ise "Kadına yönelik şiddetin son bulmasına dikkat çekmek amacıyla bugün öğrencilerimiz ve kurum temsilcileriyle bir araya geldik. Ayrıca öğrencilerimizin hazırladığı tanıtım stantlarıyla da farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
