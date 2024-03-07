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Muş'ta Kadın Kursiyerlerin El Emeği Ürünleri Sergilendi

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Muş'ta düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kadın kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünler sergilendi. Muş Valisi Avni Çakır, sergideki ürünlerin güzelliğine dikkat çekerek, kadınların yeteneklerini artırmak amacıyla kurslara katılmalarını teşvik etti.

Muş'ta "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında kadın kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınların ürettiği ürünlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Açılışa katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaklaşık 4 ay devam eden kurslardaki kadınların el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiğini söyledi.

Birbirinden güzel ürünlerin yapıldığını belirten Çakır, "Amacımız kadınlarımızın, gençlerimizin bu kursları değerlendirmesi. Hem sosyalleşmelerini hem de farklı alanlardaki eğitim programlarına katılarak yeteneklerini artırmalarını hedefliyoruz. Muş'ta da tüm kurslarımıza güzel bir ilgi var. Amacımız bu kapsamda kadınlarımızı, gençlerimizi kurslarla tanıştırmak. Bu kurslarla onların yeteneklerini üst seviyeye taşımak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise yaklaşık 4 ayda açılan 40 kursa 1500 kişinin katıldığını belirterek, "Buradaki amacımız gençlerimiz, çocuklarımız spor yaparken, anneleri de boş vakitlerini sanatla kültürle değerlendirsin. Tüm eserler Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüzün bünyesinde malzeme tedariki yaptığımız kursiyerlerimizin çalışması." dedi.

Serginin açılışına Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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