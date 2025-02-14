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Muş'ta Kadın Esnaf Kardan Gelin Yaptı

Muş'ta Kadın Esnaf Kardan Gelin Yaptı
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Muş'ta kuaför Mukadder Er ve çalışanları, kardan yaptıkları gelin heykelini takılarla süsleyerek kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. 'Kardan gelin' görenlerin ilgisini çekti.

Muş'ta kadın esnaf ve çalışanları, kardan yaptıkları gelin heykelini takılarla süsledi.

Kentte etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren kuaför Mukadder Er, çalışanlarıyla iş yerinin önünde "kardan gelin" yaptı.

Boynuna kolye, kollarına da bilezik takılan "kardan gelin" görenlerin dikkatini çekti.

Er, kar yağışını eğlenceye dönüştürmek istediklerini söyledi.

İş yerinin önünde biriken karı değerlendirdiklerini belirten Er, "İlimizde 6 ay kış sürüyor. Bu sene kar geç geldi. Kardan gelin yaptık, gelinimize altın taktık. Yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlarımız gelip fotoğraf çekti." dedi.

Esnaf Bekir Yavuz ise "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Kar yağdığında heyecanlanıyoruz. Komşumuzun yaptığı kardan gelin ilgimizi çekti." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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