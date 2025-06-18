Muş'ta Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

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Muş'ta, çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, her çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanarak eylemlerine devam ediyor. Aileler, çocuklarının geri dönmesi için yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, yıllardır kavuşmayı ümit ettikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, oğlundan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

Çocuklarının yolunu gözlediklerini anlatan Koçhan, "İnşallah çocuklarımız gelir teslim olur. Teslim olan çok kişi var. Oğlum, sana sesleniyorum, neredesin? Gelin devlete teslim olun. Artık hasretinize dayanamıyoruz. Yeter anaları, babaları üzdünüz. Yolunuz yol değil yavrum." dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır evladından haber alamadığını belirterek, "Var mı, yok mu bilmiyorum. Devam eden süreçten dolayı çok sevindik. Siz de gelin devlete teslim olun. Artık yeter. Gelin sizi görelim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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