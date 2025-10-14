Haberler

Muş'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 39 Bin 720 Makaron Ele Geçirildi

Muş'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonla, içi tütün doldurulmuş 39 bin 720 makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, N.B. tarafından gönderilen ve İ.O. adına düzenlenen kargo paketinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, satışa hazır halde 1986 paket içinde içi tütün doldurulmuş 39 bin 720 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
