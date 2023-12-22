Muş'ta Kaçak Sigara ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki 4 iş yerinde eş zamanlı denetim yaptı.

Yapılan aramalarda, 9 bin boş makaron, 6 bin 200 doldurulmuş makaron, 1440 sigara sarma kağıdı, 106 paket gümrük kaçağı sigara, 45 kilogram kıyılmış tütün, 15 puro, 13 elektronik sigara likiti ve 12 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.