Muş'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 390 Paket Ele Geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 390 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 şüpheli ise yakalandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 390 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 şüpheli ise yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz kaçakçılık birimince yapılan aramalarda 390 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. 1 şüpheli yakalanmıştır. Kaçakçılara göz açtırmadan huzur ve güveni sağlama faaliyetlerimiz devam edecektir" denildi. - MUŞ