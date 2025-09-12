Haberler

Muş'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 270 Paket Ele Geçirildi

Muş'ta yapılan operasyonda, 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı ihbarı üzerine bir kamyoneti durdurdu ve sürücü gözaltına alındı.

Muş'ta bir kamyonette 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan "kaçak sigara satışı ihbarı"nı değerlendiren ekipler, bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 270 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Sürücü S.S, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
