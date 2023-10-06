Muş'ta Kaçak Makaron Operasyonu: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 bin 560 adet doldurulmuş makaron ve 840 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Muş'ta 840 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 bin 560 adet doldurulmuş makaron ve 840 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "06.10.2023 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bir iş yerine ait depo içerisinde yapılan aramada; 7 bin 560 adet doldurulmuş makaron, 840 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.