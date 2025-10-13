Haberler

Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 218 Cihaz Ele Geçirildi

Muş'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 218 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Muş'ta polis ekiplerince durdurulan otomobilde 218 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce yapılan aramada 218 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
