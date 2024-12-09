Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Muş'ta Jandarma ve Emniyet Teşkilatına 41 Yeni Araç Teslim Edildi

Muş'ta Jandarma ve Emniyet Teşkilatına 41 Yeni Araç Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta hayırsever iş insanlarının katkılarıyla alınan 30 araç ve İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 11 aracın anahtar teslim töreni düzenlendi. Vali Avni Çakır, halkın desteğiyle güvenliğin arttığını belirtti.

Muş'ta jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 41 aracın teslimi için tören düzenlendi.

Muşlu hayırsever iş insanlarının katkılarıyla alınan 30 araç ile İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen 11 araç için Kent Meydanı'nda anahtar teslim töreni yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Avni Çakır, araçların hayırlı olmasını diledi.

Çakır, "Muş'ta birkaç ay önce emniyet ve jandarma ekiplerinin kullanacağı binek araçlar için kampanya başlattık. Vatandaşlarımız gönüllü olarak kampanyaya katıldı. Kampanya kapsamında 22 milyon 500 bin lira toplandı. Bu, iş insanlarının devletine, polisine ve jandarmasına olan güveninden kaynaklanıyor. Bu sıfır araçları kolluk kuvvetlerimize kazandırdık." dedi.

Araçların alınmasına katkı sunan iş insanlarına teşekkür eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu araçlar, huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz, kar kış demeden görev yapan kolluk personelimize fazlasıyla yakışan ve hak ettiği araçlardır. Gelişen, büyüyen ülkemize ve Muş'umuza da son derece yakışan araçlardır. Araç parkımız da yenilenmiş oldu. Bir taraftan polis ve jandarma bir taraftan ise halkımızın güçlü desteğiyle ilimiz, bölgemizdeki en huzurlu kentlerin başında geliyor. Muş halkının desteğiyle huzur şehri olduk. Araçlarımızla Muş'taki olaylara daha hızlı müdahale edilecek. Kazasız, belasız görevler diliyorum."

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in yaptığı duanın ardından yeni araçların anahtarları teslim edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, kurum amirleri ile güvenlik güçleri katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
img

Memurların zam talebi belli oldu
img

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
img

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Artvin hava durumu 10 Aralık | Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Artvin 15 günlük hava Yemekteyiz Gülay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Arslan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Dönmez kaç yaşında, nereli? 9 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 9 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? POMEM başvuru ekranı! 12 bin personel alımı ne zaman? POMEM başvuruları başladı mı? Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu? MUĞLASPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Muğlaspor Silivrispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.