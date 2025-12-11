Haberler

Muş'ta jandarma ve polise tahsis edilen 78 araç hizmete alındı

Muş'ta jandarma ve polise tahsis edilen 78 araç hizmete alındı
Muş'ta yapılan törenle, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 78 adet yeni araç, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Vali Avni Çakır, araçların hayırlı olmasını dileyerek, hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen kampanya hakkında bilgi verdi.

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 78 araç törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen 78 araç için Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, araçların polis ve jandarmaya hayırlı olmasını diledi.

Araç alımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Çakır, "Ülke genelinde 9 bin 240 araç emniyet, jandarma ve sahil güvenlik için tahsis edildi. Büyük bir kısmının finansmanı hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleşti. İlimizde de bu kampanyaya güçlü bir destek verildi ve 78 aracın ilimize kazandırılması sağlandı. Bu kampanyamızda Muş genelinde 44 milyon liralık bir destek sağladık. 20 milyon lira özel idarenin imkanlarından, geri kalanı da hayırseverlerin destekleriyle sağlandı." dedi.

Muşlu vatandaşların her zaman devletinin ve milletinin yanında yer aldığını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Muş'un ekonomik anlamda zaten nüfusunu ve kapasitesini biliyoruz ama toplanan rakamlar gerçekten çok anlamlı. Bu kapsamda İçişleri Bakanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanımızın da riyasetinde başlatılan kampanya çerçevesinde hem emniyet hem jandarma hem sahil güvenlikte 10 yaş üzeri tüm araçların yenilenmesi sağlandı. Allah'a şükür bunun sonucunda yeni devreye aldığımız araçlarla araç parkımızın yaş ortalaması 3, 4 derece düştü. Vatandaşımız, polisimiz, askerimiz, jandarmamız her şeyin en iyisine layık."

Yapılan duanın ardından yeni araçların anahtarları güvenlik güçlerine teslim edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, kurum amirleri ve hayırseverler katıldı.

