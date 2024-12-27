Muş'ta Jandarma Trafik Eğitimi Verdi
Muş Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarına trafik eğitimi düzenledi. Eğitimde trafik ışıkları, işaret levhaları ve yaya öncelikleri gibi konulara değinildi.
Muş Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görev yapan çalışanlara trafik eğitimi verdi.
Trafik ekipleri, Muş Kültür Merkezi konferans salonunda müdürlük çalışanlarına trafik ışıkları, işaret levhaları, yaya öncelikleri, emniyet kemeri, kaskın önemi, servise binme ve inme, servis içerisinde uyulması gereken kuralları anlattı.
Jandarma ekipleri, bu yıl 967 kamu personeline trafik eğitimi verdi.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel