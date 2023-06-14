Muş'ta Jandarma Teşkilatının 184. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Vali İlker Gündüzöz, 184. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Jandarma Teşkilatı'nın güçlenerek ilerlemesini sürdürmesini diledi.

Jandarma Teşkilatı'nın çok önemli olduğunu belirten Gündüzöz, "Jandarma devletin görünen yüzüdür. Dağda, bayırda, kırsalda en ücra noktada bulunan ve asayişin temini için çok değerli bir unsurdur. Son zamanlardaki hukuki altyapısındaki gelişmeler, teknolojik imkanların artırılması ile jandarma arzu ettiğimiz yere hızla ilerlemektedir. Kahraman jandarmamız, polisimizle birlikte terörle mücadelede çok büyük başarılara imza attı. Bugün itibarıyla yurt içinde ve yurt dışında terör tehdidini son derece azaltmıştır ve teröristler artık başlarını kaldıramaz hale gelmiştir. Burada jandarmaya bağlı kahraman güvenlik korucularımızın da emeği büyüktür." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ise mensubu olmaktan gurur duyduğu Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını dile getirdi.

Başarılarla dolu 184 yıllık köklü tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar gönüllere mazhar olduğunu vurgulayan Ermiş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman taktirini kazanmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından, zeybek oyunu, karate, senaryo gereği jandarma ekiplerinin bir grup eylemciye müdahale etmesi ve komandoların gösteri yürüyüşü törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Vali Gündüzöz ve beraberindekiler daha sonra sergilenen ekipmanları inceledi.

Törene, Muş Belediye Başkanvekili Aydın Özarslan, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.