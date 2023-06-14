Muş'ta Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bulanık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak ve beraberindeki jandarma personeli, Bulanık Kaymakamı Ocak'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Üsteğmen Kıpçak ile beraberindeki personele teşekkür eden Ocak, "Jandarma Teşkilatı ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güveni için canı pahasına büyük bir fedakarlık ve üstün bir görev anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmektedir. Vatan savunmasında, bölünmez bütünlüğümüzün korunmasında, ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün bir hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımızın bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu vesile ile görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, Jandarma Teşkilatı'na görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - MUŞ