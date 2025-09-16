Muş'ta Jandarma, Terkedilen Köpek Yavrularını Kurtardı
Muş-Bingöl kara yolunda devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarına çuval içinde bırakılan 2 köpek yavrusunu barınağa teslim etti. Jandarma, hayvanları ve çevreyi koruma çalışmalarını sürdürüyor.
Muş'ta jandarma ekipleri, çuval içinde yol kenarına bırakılan 2 köpek yavrusunu barınağa teslim etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin hayvanları ve çevreyi koruma çalışmaları sürüyor.
Muş- Bingöl kara yolunda 15 Eylül'de devriye görevi yürüten ekip, 2 köpek yavrusunun çuval içine bırakılarak terk edildiğini gördü.
Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na getirilen köpek yavruları, koruma altına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel