Muş'ta Jandarma, Terkedilen Köpek Yavrularını Kurtardı

Muş-Bingöl kara yolunda devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarına çuval içinde bırakılan 2 köpek yavrusunu barınağa teslim etti. Jandarma, hayvanları ve çevreyi koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin hayvanları ve çevreyi koruma çalışmaları sürüyor.

Muş- Bingöl kara yolunda 15 Eylül'de devriye görevi yürüten ekip, 2 köpek yavrusunun çuval içine bırakılarak terk edildiğini gördü.

Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na getirilen köpek yavruları, koruma altına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
