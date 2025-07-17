Muş'ta Jandarma, Tarım Araçlarına Yönelik Denetim Gerçekleştirdi

Muş'ta Jandarma, Tarım Araçlarına Yönelik Denetim Gerçekleştirdi
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İl Jandarma Komutanlığı, tarımsal faaliyetlerin artmasıyla birlikte traktör ve tarım aracı sürücülerine reflektör ve güvenlik ekipmanlarının önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Denetimler sırasında traktör römorklarına reflektör takıldı.

Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarına yönelik denetim yaptı, sürücüleri bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kentte tarımsal faaliyetlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda sorumluluk bölgelerinde traktör ve tarım aracı sürücülerine reflektör kullanımının önemi, tepe lambası ve rops demiri kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi.

Araçlarda denetimler yapan ekipler, traktör römorklarına da reflektör taktı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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