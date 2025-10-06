Haberler

Muş'ta Jandarma Operasyonu: 2 Kilo 150 Gram Esrar Ele Geçirildi!

Muş'ta Jandarma Operasyonu: 2 Kilo 150 Gram Esrar Ele Geçirildi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden İ.T'nin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve elde ettiği kubar esrarı kullanıcılara sattığı yönünde bilgi aldı.

Alınan arama kararının ardından şüphelinin adresinde yapılan aramada, satışa hazır 9 paket ile muhtelif poşetlerde toplam 2 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
Ertuğrul Doğan açıkladı: Hakemliği bitti, maç yönetemez

Flaş iddia: Hakemliği bitti, tekrar maç yönetemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.