Muş'ta Jandarma Operasyonu: 2 Kilo 150 Gram Esrar Ele Geçirildi!

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden İ.T'nin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve elde ettiği kubar esrarı kullanıcılara sattığı yönünde bilgi aldı.

Alınan arama kararının ardından şüphelinin adresinde yapılan aramada, satışa hazır 9 paket ile muhtelif poşetlerde toplam 2 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.