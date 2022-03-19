Muş'ta jandarma öğrencilere çocuk dergisi dağıttı - Haberler

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Muş'ta jandarma öğrencilere çocuk dergisi dağıttı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta jandarma öğrencilere çocuk dergisi dağıttı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla Hasköy ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

MUŞ (AA) - Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla Hasköy ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sayanlar Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Çapar İlkokulu'nu ziyaret etti.

Jandarma, okuldaki öğrencilere çocuk dergisi dağıttı.

Hediyelerini alan çocuklar askerlerle fotoğraf çektirdi.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 18 mart, Muş, Güncel, Haberler

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