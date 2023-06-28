Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Muş'ta jandarma ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle trafik ve yol güvenliği için denetimlerini artırarak, güvenli sürüş için sürücülere uyarılarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Yaygın beldesi bölgesinde yol denetimi yaparak vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.

Muş'ta jandarma ekiplerinden bayram denetimi

MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Muş'ta jandarma ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle trafik ve yol güvenliği için denetimlerini artırarak, güvenli sürüş için sürücülere uyarılarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Yaygın beldesi bölgesinde yol denetimi yaparak vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.

Bayram tatili için Nevşehir'den Muş'a gelen Gülhan Özpolat, yapılan denetimlerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Nevşehir'den geliyorum. Denetimler çok güzel. Denetimler bizi korumak için yapılıyor. Eşim yol boyunca tüm kurallara uydu ve hız yapmadı. Yol boyunca kurallara uyduk" dedi.

Yapılan uygulamaları yerinde bulduğunu söyleyen sürücü Yavuz Ekin ise emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade ederek, "Uygulamaları çok gerekli görüyorum. Tamamen bizlerin can güvenliği için yapıldı bu uygulama. Bayram şekeri ve kolonya ikram edildi, çok teşekkür ediyorum. Tüm sürücüler emniyete kemerleri takıp hız limitlerine uymalıdır. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Jandarma teşkilatına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Muş Trafik Şube Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgi notunda da, Kurban Bayramı nedeniyle görev bölgesindeki kara yolunda seyreden araçları durdurup, sürücülere kazaların önlenmesi ve güvenli seyahat etmeleri için emniyet kemeri takmaları, araç ile seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunarak, kolonya ve bayram şekeri ikramında bulundukları belirtildi.