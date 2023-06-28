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Muş'ta Jandarma Ekipleri Kurban Bayramı Denetimi Yaptı

Muş'ta Jandarma Ekipleri Kurban Bayramı Denetimi Yaptı

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Muş'ta jandarma ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla Yaygın beldesinde Muş-Bingöl kara yolunda denetim yaptı, vatandaşlara ikramda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerin devam edeceği belirtildi. Ekipler, durdurulan araçlarda sürücülere emniyet kemeri takmaları, araç ile seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu, sürücülere kolonya ve bayram şekeri ikramında bulundu. Sürücü Nihat Bingöl, Jandarmanın yaptığı uygulamalardan memnun olduklarını, bu tür denetimlerin sürücü ve yolcuların güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirti.

Muş'ta jandarma ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla Yaygın beldesinde Muş- Bingöl kara yolunda denetim yaptı, vatandaşlara ikramda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Ekipler, durdurulan araçlarda sürücülere emniyet kemeri takmaları, araç ile seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu, sürücülere kolonya ve bayram şekeri ikramında bulundu.

Sürücü Nihat Bingöl, Jandarmanın yaptığı uygulamalardan memnun olduklarını, bu tür denetimlerin sürücü ve yolcuların güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Kurban Bayramı Jandarma Bingöl Muş Güncel Haberler

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