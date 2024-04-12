Muş'ta Jandarma Ekipleri Dronla Trafik Denetimi Yaptı

Muş'ta jandarma ekipleri kontrol noktalarında dronla trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, bayramda oluşan yoğunluk nedeniyle Muş-Bingöl kara yolundaki Murat Köprüsü kavşağında denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş'in de katıldığı denetimde, sürücülere bayram şekeri verildi, yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Dronla yapılan kontrollerde ise ekipler, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sürücülerden Mustafa Göztaş, denetimlerin can ve mal güvenliği konusunda gerekli olduğunu söyledi.

Bayramın son günü olduğu için dönüşlerde yoğunluk yaşandığını belirten Göztaş, "Jandarmanın yaptığı uygulama can güvenliğimiz açısından çok önemli. Bu uygulamalar kazaları azaltacak. Bu açıdan jandarmaya teşekkür ederim." dedi.