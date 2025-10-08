Haberler

Muş'ta İzinsiz Kazı Yapan 7 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda çeşitli kazı aletleri ve dedektör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, N.Ö. isimli kişinin tarihi eser bulmak amacıyla evi ve eklentilerinde kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Aldıkları arama kararının ardından şüpheli N.Ö'nün evine giden ekipler, ahırda izinsiz kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ahırda inceleme yapan ekipler, yaklaşık 3,5 metre derinliğinde ve 2 metre 10 santimetre çapında çukur tespit etti.

Ev ve eklentilerde yapılan aramada, dedektör, alan tarama çubuğu, 2 kazma, 2 kürek, kulaklık ve 2 dedektör başlığı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
