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Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da, sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da, sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Saraybosna Caddesi'ndeki Dere Cami önünde "Erzurum Filistin için yürüyor" etkinliği düzenledi.

Platform üyelerinin yanı sıra kadın ve çocukların da katıldığı protestoda vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı döviz ve pankartlarla İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanların "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde adımlarımız Filistin'in özgürlüğü için", "Anne, baba ve çocukları özgür Filistin için yürüyor", "Hamas'a selam direnişe devam", "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" ve "Aksa tufanı onurumuzdur" sloganlarına diğer vatandaşlar da destek verdi.

STK'lar adına açıklama yapan MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdulkerim Kavaz, İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm uyguladığını, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını daha da arttırdığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten Abdulkerim Kavaz, "İşgalciler, son 2 ayda, 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere, 17 binden fazla Filistinliyi şehit etti. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor." diye konuştu.

Kavaz, İsrail'in uluslararası sözleşmelerce kullanılması yasaklanmış bombaları, Filistin'e attığını dile getirerek şöyle konuştu:

"İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesince alınan uluslararası tüm kararlara rağmen İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki, dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. İşgalci İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye, tüm dünyanın yaklaşık 80 yıldır acısını unutamadığı Hiroşima saldırılarında atılan bombaların 3 katından fazla bomba atıldı."

Polisin de geniş güvenlik önlemi aldığı program, Filistinliler için Kuran-ı Kerim okunup, dua edilmesiyle son buldu.

ERZİNCAN

Erzincan'da Camii Kebir önünde buluşan çok sayıda vatandaş ile STK temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Meydanda bir araya gelen kalabalık "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Gazze'ye selam, direnişe devam" sloganları attı, "Soykırıma hayır" pankartı açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sivil toplum örgütleri adına konuşma yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, Gazze'de yaşananların insanlık dışı olduğu ifade etti.

Ağrı

Kudüs Platformu bünyesinde bir arayan gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar, Meydan Camisi önünde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe başladı.

Çeşitli sloganlar atarak Filistinlilere destek veren grup, Cumhuriyet Caddesi'nin sonuna kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan çocuklardan Hasan Güler, İsrail'nin Gazze'de insan hakları ve savaş hukukunu hiçe saydığını belirterek, "Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeden yapılan İsrail saldırıları nedeniyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefindedir." diye konuştu.

Ekiplerin yürüyüş boyunca güvenlik önlemi aldığı program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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