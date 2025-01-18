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Muş'ta İsrail-Hamas Anlaşması Kutlandı
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Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesi kutlayarak, Filistin halkının direnişine destek verdiler. Açıklamalarda, bu zaferin mücahitlerin fedakarlıklarıyla kazanıldığı vurgulandı.

Muş'ta bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanmasını kutladı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde kent meydanında toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Kurucu Üyesi Erhan Elitaş, yaklaşık 1,5 yıldır işgalcilere karşı cesaretle mücadele eden Gazze şeridindeki Filistin halkının, kahramanlıklarıyla tarih yazdığını belirtti.

Ateşkesin sağlanmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Elitaş, "Bu zafer, sadece müzakere masasında değil, cihat meydanında canlarını ortaya koyan mücahitlerin fedakarlıklarıyla kazanılmıştır. Gazze'nin kahramanları, tanklara, uçaklara, bombalara rağmen zulme boyun eğmemiş, adalet ve özgürlük şiarıyla işgalcilerin tüm planlarını boşa çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Elitaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Unutmamalıdır ki bu ateşkes anlaşması, İsrail'in diz çöktüğünü, yenilmezlik efsanesinin yerle bir olduğunu ve işgal rejiminin tüm askeri gücüne rağmen direnişi kırmakta başarısız olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu anlaşma, Filistin halkının iradesinin ve mücadelesinin zafer belgesidir. Zulmün kalkanları, cesaret ve inanç karşısında erimiş, işgalciler, direnişin gücü karşısında çaresiz kalmıştır."

Gruptakiler, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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