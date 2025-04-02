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Muş'ta İlkbaharın Gelişiyle 1 Milyon 250 Bin Hayvan Meralara Çıktı

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Muş'ta ilkbaharın gelmesiyle birlikte 1 milyon 250 bin küçükbaş hayvan meraya çıkarıldı. Kışın sert geçtiği bölgede karların erimesiyle doğa canlanırken, besiciler hayvanlarını doğal ortamda otlatmanın keyfini yaşıyor.

Muş'ta ilkbaharın gelmesiyle 1 milyon 250 bin hayvan meraya çıkarıldı

MUŞ - Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden biri olan Muş'ta, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşeren meralar oğlak ve kuzuların sesleriyle şenlendi.

Yaklaşık 1 milyon 250 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta, karların erimesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Kış mevsiminin sert geçtiği kentte uzun süre karla kaplı kalan meralar, havaların ısınmasıyla birlikte koyun, kuzu, keçi ve oğlaklarla şenlendi.

Kışın çetin geçtiği ve yılın büyük bir bölümünde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Muş'ta ilkbaharın gelmesi ve meralardaki karların erimesiyle otlar büyümeye başladı. Besiciler, hayvanlarını doğal ortamda otlatmanın mutluluğunu yaşarken, ortaya çıkan manzara ise güzel bir görüntü oluşturdu.

Hayvanlarını meraya çıkaran Emirhan Demir, "Baharın gelişi ile birlikte hayvanlarımızı meralara çıkardık. Son günlerde güzel bir yağmurda yağdı. Ova yağmurdan sonra yeşerdi. Yem ve samandan tasarruf ediyoruz. Son 6 aydır hayvanlarımıza içerde bakıyorduk. Artık dışarı çıkardık ve oldukça rahatladık" dedi.

Zorlu bir kış mevsiminin ardında hayvanlarını meraya çıkardıklarını söyleyen çiftçilerden Muhammed Seyit Yalçın, "Bu sene kırsalda kış mevsimi oldukça zorlu geçti. Karların erimesi ile birlikte hayvanlarımızı dışarı çıkardık. Şuan hayvanlarımızı merada otlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
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