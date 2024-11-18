Muş'ta ilk ve ortaöğretim öğrencileri için birinci ara tatil sona erdi

MUŞ - Muş'ta ilk ve ortaöğretim okullarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili sona erdi.

Muş'ta 5 bin 746 öğretmenin 716 okulda eğitim verdiği 104 bin 763 öğrenci, birinci ara tatil sonrası ders başı yaptı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından Şehit Türker Güçlütürk İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, bu yıl Türkiye genelinde okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının uygulanmaya başlandığını aktararak, "2024-2025 eğitim öğretim yılına 9 Eylül'de başlamıştık. 11-15 Kasım tarihlerinde çocuklarımız bir ara tatil yapmış oldular. Bugün ara tatilden sonraki eğitim öğretime başlamamızın ilk günü. Ara tatilden sonraki eğitim öğretim döneminin ülkemize, ilimize ve bizlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şu an bu yıl açmış olduğumuz Şehit Türker Güçlütürk İlkokulundayız. Bu yıl okulumuzu eğitim öğretime açtık. Şu an 1. sınıfta çocuklarımız eğitim öğretimlerini sürdürmektedirler. Malumunuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarına eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 1. sınıfta da bu yıl yeni maarif modeliyle çocuklarımızı eğitmekteyiz. İnanıyorum ki köklerden geleceğe, bu sunumdan hareketle hazırlanan eğitim felsefesi doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ele alınan daha yetkin ve erdem bireyler yetiştirmek için hem akademik hem de davranışsal biçimde yani bütüncül bir eğitim modeliyle çocuklarımızı milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerleriyle benimseyen ve bilişimi en güzel şekilde donanımlı bireyler yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu eğitim öğretim yılının bundan sonraki sürecinin de tekrar hayırlı olmasını diler, hepinize saygılarımı sunarım" dedi.