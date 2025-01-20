Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı, 6 Yaralı
Muş'ta gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muş Sultan Alparslan Havalimanı kavşağında Arif U. yönetimindeki 25 ABA 984 plakalı otomobil ile Sait Nur D. idaresindeki 34 PE 4575 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.