Muş'ta İki Aile Barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Beş yıl önce aralarında husumet oluşan Balkaya ve Gizlenci aileleri, Arpayazı köyündeki camide bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından aile mensupları kucaklaşarak barıştı.

Törene katılan Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Barışın hayırlara vesile olmasını dileyen Alpboğa, katılımcılara teşekkür etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve vatandaşlar katıldı.