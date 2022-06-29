Muş'ta içme suyu isale hattının yüzde 40'ı tamamlandı - Haberler

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Muş'ta içme suyu isale hattının yüzde 40'ı tamamlandı

AA - İbrahim Yaldız - Güncel
Muş'ta içme suyu isale hattının yüzde 40'ı tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2021'de Muş'ta yapımına başlanan "İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi"nde 84 kilometre uzunluğundaki boru döşeme hattının yüzde 40'ı tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2021'de Muş'ta yapımına başlanan "İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi"nde 84 kilometre uzunluğundaki boru döşeme hattının yüzde 40'ı tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Asya, AA muhabirine, Alparslan-2 Barajı'ndaki içme suyunu merkeze getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Firmanın çalışmalarını yakından takip ettiklerini anlatan Asya, "Amacımız 2023 yılı öncesinde şehrimize içme suyunu getirmek. Projenin fiziki çalışması yüzde 40 tamamladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde inşallah hızlı bir şekilde bitirip hizmete sunacağız." dedi.

Kentin kangrenleşen sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Göreve başlarken günü kurtarmak peşinde olmadık. Kangren haline gelmiş sorunlarımızı çözmek adına başladık. Bu şehrin hayati meselesi olan içme suyunu ve 60 yıllık sorunu kökten çözmüş olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Yaklaşık 1 milyarı aşkın bir projedir. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında katkısı ve desteği olan bütün devlet büyüklerimize şükran ve minnetlerimizi arz ediyoruz. Alt yapımızı bu projeye endeksli bir şekilde yaptık. İçme suyu depolarımızı bu projeye uygun yaptık. Şu an Karşıyaka Mahallesi'nde 7 bin tonluk içme suyu projemiz hazır."

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Devlet Su İşleri Asya Muş Güncel Haberler

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