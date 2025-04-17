Muş'ta Husumetli Aileler Barıştırıldı
Muş'un Bulanık ilçesinde, aralarında husumet bulunan Bingöl ve Ateş aileleri kanaat önderleri aracılığıyla barıştırıldı. Kurganlı köyünde bir araya gelen aile bireyleri, kucaklaşarak dostluklarını pekiştirdi.
Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.
Kurganlı köyünde geçen yıl Bingöl ve Ateş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.
Aralarında husumet oluşan aile bireylerinin barıştırılması için kanaat önderleri girişimde bulundu.
Köydeki bir bahçede bir araya getirilen aile fertleri, kucaklaşarak barıştı.
Kanaat önderi Faruk Kılınç, duyarlılık gösteren ailelere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel