Muş'ta hububat hasadı başladı, biçerdöverler denetlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde hububat hasadının başlaması üzerine bölgede çalışan biçerdöverler kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gülçimen Mahallesi'nde hububat hasadında çalışan biçerdöverlerin denetimini gerçekleştirdi.

Denetimlere katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.

İlçenin önemli tarım potansiyeline sahip olduğunu belirten Korkmaz, "Kontrollerde tane düşme oranı çok düşük. Hatta yok denecek kadar az. Bakanlığın belirlediği tane düşüm oranı yüzde 2'dir. Burası, bu oranın çok altında. Geçen seneki rekolteye eşdeğer bir rekolte bekliyoruz. Belirlenen fiyatlar iyi." dedi.