Muş'ta HDP İl Başkanlığı Önünde Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Oğlunu almayana kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden baba Şemsettin Özcan, çocuğu kandırılarak dağa çıkarılan ailelerden destek isteyerek, "4 senedir HDP'nin önündeyim. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP çocuğumu vermeyene kadar burayı terk etmiyorum. Bu HDP'ye oy verenler de utansınlar. Kürt ve Müslüman olduklarını söylüyorlar. Onların Kürtlükle ilgisi yok. Çocuğum neredeyse onlardan çocuğumu istiyorum. Çocuğu kandırılarak daha çıkartılanları da buraya, bize destek vermeye çağırıyorum. Bu HDP'nin kapanması lazım. Bunların Türkiye'ye faydası yoktur, zarardan başka hiçbir şeyi yoktur. Türkiye'de tek bayrak vardır, iki bayrak yoktur. HDP bizden ne istiyor. Çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor, PKK da götürüp Amerika'ya veriyor" dedi.

Oğlu Atilla Özcan'a seslenen baba Şemsettin Özcan, "Sesimi duyuyorsa gelip teslim olsun. Herhangi bir sıkıntı yok, devlette sıkıntı yok. Cezaevinde de olsa her hafta görüşme fırsatımız olur. Gelin teslim olun. 40'a yakın gelip teslim olan ve hepsi şu anda evlenip çoluk çocuğa karıştı. Siz de gelin" ifadelerini kullandı.

Dağda bir tek çocuk kalana kadar eylemimi sürdüreceğini söyleyen Gülbahar Teker ise, "4 yıldır bu eylemimizi sürdürüyoruz. Ben korkmuyorum ve burada olmaya devam edeceğim. Benim çocuğum teslim olsa dahi, dağda bir tek çocuk kalana kadar eylemimi sürdüreceğim. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Çocuklarımızı bize versinler. Artık yeter, HDP, PKK bizden ne istiyor. Bir oğlum yanımda o da hastadır. Benim yetimimi geri getirsinler. Oğlum geri gelmeyene kadar buradan bir yere ayrılmayacağım. Mehmet Emin, sesimi duyduğunu biliyorum. Gel teslim ol, ben hastayım, Cuma hastadır. Ercan enişten gelip bize sahip çıkıyor. Sen dururken enişten neden bize sahip çıkıyor. Gel sen bize sahip çık. Gelmeni bekliyorum, gelmeyene kadar bir yere gitmeyeceğim. Korkma, gel ve devlete teslim ol" diye konuştu. - MUŞ