Muş'ta Hayvancılık Destek Projesi ile Büyükbaş Hayvan Sayısı Artıyor

Büyükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Muş'ta hayvan sayısı devlet desteğiyle artıyor.

Kırsalda üretimi artırmak, aile işletmelerini güçlendirmek, hayvancılığı geliştirmek, gençlerin ve kadınların üretim yapmasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" başlatıldı.

Büyükbaş hayvan varlığı 248 bin olan Muş'ta projeden yararlanmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuran 2 bin 475 kişiden 89'u destek almaya hak kazandı.

Kırsalda hayvancılık yapan 89 üreticiye dağıtılmaya başlanan toplam 1300 gebe büyükbaş hayvanın bir yıllık bakım, yem ve sigorta giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak.

Proje kapsamında ilk olarak Bulanık ilçesine bağlı Arakonak köyünde Rohat Cahit Bulanıklı'ya 30 ve Yeşilova beldesinde çiftçilik yapan kadın üretici Sidret Yenilmez'e 15 büyükbaş hayvan teslim edildi.

"Temel amacımız kırsalda üretimi artırmak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, ülkenin en öncelikli konularından birinin tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Hayvancılığın oldukça stratejik bir sektör olduğunu belirten Gönç, "Kırsalda altyapının iyileştirilmesi ve gelir düzeyinin artırılmasına yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Yürütülen çalışmalardan biri de Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'dir. Temel amacımız kırsalda üretimi artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek ve gençlerimizi, kadınlarımızı üretime kazandırmak. Bu amaçla Bakanlığımıza bağlı TİGEM'in bünyesindeki tarım işletmelerimizde bulunan etçi gebe düve hayvanlarımızı uygun maliyetlerle çiftçilerimizle buluşturuyoruz." dedi.

İşletme ve hayvan sayısını artırarak et arzında sürdürebilirliği sağlamayı ve ülkenin et ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini ifade eden Gönç, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 10 buzağımız doğdu. Hayvancılıkta yavru alımı çok önemli. Sürdürülebilir ve karlı hayvancılığın yapılabilmesi için yavru alınması gerekiyor. Dolayısıyla üreticimiz inşallah yavruları alıp bundan sonraki süreçte de sürdürebilirliği sağladığında üretime ciddi anlamda katkısı olacak. Teslim edilen hayvanların bir yıllık bakım, besleme giderleri ve sigorta bedelleri Bakanlıkça karşılanıyor. Projeyle gençlerimizin, kadınlarımızın kendi işlerini kurmalarını ve üretimin içerisinde yer almalarını sağlamış oluyoruz. Muş, besi bölgesinde bulunması dolayısıyla yüksek sayıda üreticimiz projeye hak kazandı."

"Amacım hayvan sayısını artırmak"

Destekten yararlanan çiftçi Rohat Cahit Bulanıklı ise "Bu projeyle bölge hayvancılığına katkı sunulacak. Müracaatım kabul edildikten sonra 30 hayvan aldım. Amacım hayvan sayısını artırmak. Hayvanlarımız çok sağlıklı ve meramıza uygun ırklar. Bundan dolayı şanslıyız. Hayvanları aldıktan sonra 9'u doğum yaptı." ifadelerini kullandı.

Projeden faydalanan Sidret Yenilmez de "Projem kabul edildi. 15 büyükbaş hayvan aldım. Bir hayvanım doğum yaptı, çok mutluyum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.