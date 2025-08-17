Muş'ta 'Hayat Namazla Güzeldir' Etkinliği Finalde Buluştu

Muş'ta 'Hayat Namazla Güzeldir' Etkinliği Finalde Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından düzenlenen 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliği Muş'ta Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda çocuklar şükür namazı kıldı ve Gazze için dualar edildi.

Muş'ta Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından düzenlenen "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin seslendirildiği programda çocuklar tarafından toplu halde şükür namazı kılındı, Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle Filistin halkı için dualar edildi.

Peygamber Sevdalıları Derneği Üyesi Muaz Tanrıkulu, gazetecilere, hayat namazla güzeldir temalı bir namaz etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kur'an Nesli Platformu bünyesinde bu programı organize ettiklerini anlatan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 ay boyunca çocuklarımıza namaz merkezli siyer ve adalet dersleri de verdik, etkinlikler düzenledik. Nihayetinde bugün finalimizi yaptık. Erkek çocuklara Gençlik Merkezimizde, kız çocuklar da bayan derneğinde eğitimler verdik. Onlara namazı öğrettik. Bugün de buraya getirdik. Gazze'yi, Gazzeli çocukları unutmadık. Onlar için de dua ettik."

Etkinliğe aileler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Ali Koç kaleci transferini açıkladı

Ali Koç, kaleci transferini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.