Muş'ta Hayat Boyu Planlama Komisyon Toplantısı Düzenlendi

Muş'ta Hayat Boyu Planlama Komisyon Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta gerçekleştirilen toplantıda Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, hayat boyu öğrenme konusunda yaşanan sorunları ele aldı ve bu yıl daha fazla öğrenci ve usta öğreticiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Muş'ta "Hayat Boyu Planlama Komisyon Toplantısı" düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, hayat boyu öğrenme anlamında yeni sistemle oluşan sorunları bertaraf ettiklerini söyledi.

Alpboğa, bu yıl daha fazla öğrenci ve usta öğreticinin olması için ellerinden gelen çalışmayı yürüteceklerini kaydetti.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Oran, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Naim Asan, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti

Ünlü oyuncu, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş

Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.