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Muş'ta Hastanede Yangın ve Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muş'ta Hastanede Yangın ve Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Muş'un Bulanık ilçesindeki devlet hastanesinde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi ve hastaların tahliye edilmesi ile tatbikatın etkinliği değerlendirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde hastanede yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, hastalar tahliye edildi.

Hastanenin Mali Hizmetler Müdürü İsmet Özsubaşı, gazetecilere, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Özsubaşı, "Gerekli eğitimlerin ve tatbikatların yapılması zorunlu olduğu için hastanemizce tatbikat yaptık. Tatbikatta itfaiye, arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin hazırlıkları tespit edildi. Olabilecek bir yangında eksikleri görmek açısından önemli bir tatbikattı. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel

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