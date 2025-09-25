Haberler

Muş'ta Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı

Muş'ta Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Muş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Zanlılar, bir evin çatı katında ve bir inşaatta gizlenirken bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, suçluların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.Ö, bir evin çatı katında, şüpheli A.Y. de bir inşaatta gizlenirken yakalandı.

Zanlılar işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
