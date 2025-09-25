Muş'ta Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı

Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, suçluların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.Ö, bir evin çatı katında, şüpheli A.Y. de bir inşaatta gizlenirken yakalandı.

Zanlılar işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.