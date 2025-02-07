Muş'ta Hakkında Kesinleşmiş Cezası Olan 4 Hükümlü Tutuklandı
Muş'ta, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muş'ta farkı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel