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Muş'ta Hakkında Kesinleşmiş Cezası Olan 4 Hükümlü Tutuklandı

Muş'ta Hakkında Kesinleşmiş Cezası Olan 4 Hükümlü Tutuklandı
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Muş'ta, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş'ta farkı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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