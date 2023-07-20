Muş'ta Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 8 Kişi Yaralandı

Muş-Bingöl kara yolunun 10. kilometresinde, 49 AL 996 plakalı hafif ticari araçla 42 AJM 859 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaşındaki çocuk, ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi. Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.