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Muş'ta Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 8 Kişi Yaralandı

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Muş-Bingöl kara yolunun 10. kilometresinde, 49 AL 996 plakalı hafif ticari araçla 42 AJM 859 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaşındaki çocuk, ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi. Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Muş'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Muş- Bingöl kara yolunun 10. kilometresinde, 49 AL 996 plakalı hafif ticari araçla 42 AJM 859 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada biri çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan iki yaşındaki çocuk, ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Elazığ Bingöl Muş Güncel Haberler

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