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Muş'ta hafif ticari araç traktöre çarptı: 6 yaralı

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Muş'ta hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'ta hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Muş- Bingöl kara yolu üzerindeki Konukbekler beldesinde meydana geldi. Ramazan Solmaz yönetimindeki 07 FLS 73 plakalı hafif ticari aracın 62 AC 314 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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