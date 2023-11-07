Muş'ta hafif ticari araç traktöre çarptı: 6 yaralı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Muş'ta hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
MUŞ (İHA) – Muş'ta hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Muş- Bingöl kara yolu üzerindeki Konukbekler beldesinde meydana geldi. Ramazan Solmaz yönetimindeki 07 FLS 73 plakalı hafif ticari aracın 62 AC 314 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel